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Программы льготных автокредитов продлили до 2023 года 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Программы льготных автокредитов продлили до 2023 года
Фото: ТАСС
В России продлили до 2023 года льготные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" продлили до 2023 года. Такое решение было принято правительством.
Уточняется, что программы распространяются на покупку семейных легковых автомобилей, грузовых машин малой мощности и тягачей, которые были выпущены в России.
Помимо сроков действия программ льготного автокредитования продлили и сроки лизинга, также до конца 2023 года.
На текущий 2021 год в бюджете на это заложены средства в размере 12,5 миллиарда рублей. Они пойдут на компенсации банкам и лизинговым организациям выпадающих доходов.
На льготное автокредитование выделят 8,87 миллиарда рублей, на льготный лизинг — 3,84 миллиарда рублей.
В настоящее время в России действуют программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
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