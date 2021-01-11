Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, кто может претендовать на досрочную пенсию в 2021 году. Как сообщается на сайте фонда, повышение пенсионного возраста не коснулось работников горячих цехов и железнодорожной отрасли.

Также раньше выйти на пенсию могут члены плавательного состава (работники гражданского морского, речного флота и рыбной промышленности, военнослужащие и гражданский персонал военно-морского флота) и летного состава гражданской авиации, работники на лесозаготовках и лесосплаве, на подземных и открытых горных работах по добыче полезных ископаемых, спасатели и водители общественного транспорта.

На досрочное назначение пенсии имеют право женщины, родившие как минимум двух детей и выработавшие необходимый северный стаж, родители и опекуны детей с инвалидностью, воспитавшие их до восьмилетнего возраста, инвалиды вследствие военной травмы, инвалиды по зрению первой группы.

Россиянки с тремя и четырьмя детьми также могут выйти на пенсию раньше, если воспитывали детей как минимум до восьми лет. Если у женщины трое детей, пенсию назначат на три года раньше нового пенсионного возраста. Для женщины с четырьмя детьми — на четыре года раньше. При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным россиянкам нужно как минимум 15 лет страхового стажа.

Как сообщал «Рамблер», с 2019 года в России запустили пенсионную реформу. В рамках реформы к 2028 году мужчины начнут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет к 2034-му.