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В России изменились правила работы ломбардов 

Лера Букина 1 час назад
В России изменились правила работы ломбардов
Фото: ТАСС
В России вступили в силу очередные статьи закона, регулирующего деятельность ломбардов. Отмечается, что правила их работы будут изменены, пишет «Прайм» со ссылкой на «Российскую газету».
Теперь владеть ломбардом сможет лишь юридическое лицо, включенное ЦБ в государственный реестр. Если юридическое лицо будет вычеркнуто из реестра, то организация потеряет право на статус ломбарда. Напомним, что ранее данный госреестр велся на базе данных ЕГРЮЛ. Сейчас прежний сменится сформированным по новым правилам.
Еще одно изменение предполагает, что Банк России будет ограничивать работу ломбардов через госреестр, а не через суд, как прежде. Кроме того, для ломбардов вводится запрет на работу с недвижимостью. Так, они смогут выдавать займы лишь под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования.
Отмечается, что законопроектом предполагается установка пошлины в размере 1500 рублей за внесение сведений в реестр ломбардов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что жительница Красноярского края взяла 165 тысяч рублей в ломбарде под залог своей однокомнатной квартиры и в результате осталась без жилья.
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Личный счет , Центральный банк России , "Российская газета"
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