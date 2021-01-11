Топ стран с самой дорогой и дешевой косметикой 

Представители сервиса для выбора косметики Cosmetify выяснили , в каких странах косметика и парфюмерия стоит дороже, а где обойдется дешевле. Оказалось, потратиться придется в Азии, а сэкономить можно в Америке.

Специалисты взяли для сравнения набор самых популярных косметических продуктов: духи Chanel №5, помаду MAC Cosmetics Retro Matte, тональный крем Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF10, помаду для бровей Anastasia Beverly Hills DIPBROW и тональный крем NARS Sheer Glow Foundation. Стоимость получившейся корзины сравнили в десяти странах.

Оказалось, что дороже всего косметика и парфюмерия обойдется в Китае. Там за набор придется выложить 316 фунтов стерлингов (или 31 864 рубля). Чуть меньше можно потратить Тайланде — 300 фунтов (30 254 рубля) и Тайване — 290 фунтов (29 245 рублей). В пятерке стран с самой дорогой косметикой также оказались Объединенные Арабские Эмираты (267 фунтов — 26 926 рублей) и Дания (261 фунт 26 321 рубль).

Представители Cosmetify также выяснили, где представленный набор обойдется покупателям дешевле всего. Во-первых, в Канаде (197 фунтов — 19 867 рублей). Немногим дороже косметика и парфюмерия стоит в США — 201 фунт или 20 270 рублей. На третьем месте по доступности набора расположилась Турция с показателем в 214 фунтов (21 581 рубль). В перечне также есть Мексика (216 фунтов — 21 783 рубля) и Малайзия (217 фунтов — 21 884 рубля).

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты составили рейтинг стран по количеству установленных камер видеонаблюдения. Безоговорочным лидером стал Китай, где работают 200 миллионов устройств. На тысячу жителей Поднебесной приходится 143 прибора. На втором месте оказались США с показателем в 50 миллионов камер и 152 устройствами на тысячу жителей. Замыкает тройку Россия, где установлено 13,5 миллиона камер видеонаблюдения, а на тысячу жителей приходится 93 устройства.