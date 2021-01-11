Россиян предупредили о проблемах банков в 2021 году 

Портал «Банки.ру» рассказал, с какими проблемами столкнется в 2021 году российский финансовый рынок.

Основными рисками для банков зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский назвал угрозу введения санкций и и ситуацию с пандемией.

Глава рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин назвал одной из основных проблем банков проблему качества кредитных портфелей. В НКР считают, что около 15-20 процентов всех заемщиков, чьи кредиты были реструктурированы во время пандемии, не смогут вернуться в график платежей. Из-за этого вырастет просроченная задолженность.

Аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева добавила, что просрочка платежей в сегменте малого и среднего бизнеса может подскочить до 20 процентов. Из-за падения располагаемых доходов населения у россиян начнутся проблемы с выплатой необеспеченных потребительских кредитов.

Еще одна проблема — отток средств с депозитов из-за низких ставок и введения НДФЛ на проценты по вкладам. Как писал «Рамблер», о решении ввести налог на доход с банковских вкладов и инвестиций президент Владимир Путин рассказал в конце марта 2020 года.

Ставка налога составила 13 процентов. Он коснется людей, хранящих на депозите более миллиона рублей или вложивших такую же сумму в долговые ценные бумаги. Налогом будут облагаться не сами вложения, а доход с них.

В первом полугодии 2021-го отток с депозитов может составить около 0,5-0,7 триллиона рублей, но затем наличка начнет возвращаться на счета.