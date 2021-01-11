Ещё
Далее:
Читайте также:
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0066
18.12
1.2246
21.12

Россиян предупредили о проблемах банков в 2021 году 

Мария Иванова 51 минуту назад
Россиян предупредили о проблемах банков в 2021 году
Фото: ТАСС
Портал «Банки.ру» рассказал, с какими проблемами столкнется в 2021 году российский финансовый рынок.
Основными рисками для банков зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский назвал угрозу введения санкций и и ситуацию с пандемией.
Глава рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин назвал одной из основных проблем банков проблему качества кредитных портфелей. В НКР считают, что около 15-20 процентов всех заемщиков, чьи кредиты были реструктурированы во время пандемии, не смогут вернуться в график платежей. Из-за этого вырастет просроченная задолженность.
Аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева добавила, что просрочка платежей в сегменте малого и среднего бизнеса может подскочить до 20 процентов. Из-за падения располагаемых доходов населения у россиян начнутся проблемы с выплатой необеспеченных потребительских кредитов.
Еще одна проблема — отток средств с депозитов из-за низких ставок и введения НДФЛ на проценты по вкладам. Как писал «Рамблер», о решении ввести налог на доход с банковских вкладов и инвестиций президент Владимир Путин рассказал в конце марта 2020 года.
Ставка налога составила 13 процентов. Он коснется людей, хранящих на депозите более миллиона рублей или вложивших такую же сумму в долговые ценные бумаги. Налогом будут облагаться не сами вложения, а доход с них.
В первом полугодии 2021-го отток с депозитов может составить около 0,5-0,7 триллиона рублей, но затем наличка начнет возвращаться на счета.
Видео дня. Биткоин выше $41 тысячи - исторический максимум
Комментарии 1
Личный счет , Сергей Хотимский , Владимир Путин , Надежда Караваева , Совкомбанк , Banki.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение