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Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках 

РИА Новости и ещё 3 8 часов назад
Россияне отказывали себе в развлечениях на новогодних праздниках
Фото: ТАСС
Россияне на новогодних праздниках потратили на четверть меньше, чем годом ранее, — 20 тысяч рублей, однако 15% граждан превысили свой "праздничный" бюджет и намерены обратиться за кредитом, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"По результатам проведенного опроса за первые десять дней 2021 года россияне в среднем потратили порядка 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что это в среднем на 20% больше среднемесячного показателя во внепраздничные периоды", — выяснили аналитики.

Однако траты россиян на прошедших новогодних праздниках ниже прошлогодних на 25%.

"В первую очередь динамика произошла за счет общего снижения доходов россиян. Кроме того, влияние оказал тот факт, что многие отказываются от посещения общественных мест и приняли решения отказаться от каких-либо поездок, которые традиционно совершали в новогодние праздники", — пояснили эксперты.

По данным компании, порядка 60% от "новогодних" расходов направлялось на покупку продуктов или заказ еды в ресторанах и кафе, 15% было потрачено на покупку подарков, 15% — на развлечения, 10% составляли другие траты.
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При этом около 15% россиян признались, что потратили больше, чем планировали и в конце месяца рассматривают возможность обращения в кредитные организации за дополнительными средствами, рассказали в компании. Так, 55% респондентов, расходы которых превысили планы, признались, что им необходимо будет порядка 5-7 тысяч рублей, 20% — менее 5 тысяч рублей. Еще 15% опрошенных запросят в банках 8-10 тысяч рублей, а 10% россиян хотели бы взять ссуду на сумму более 10 тысяч рублей.
Компания в середине декабря сообщала, что россияне планируют сэкономить на новогодних подарках: большинство граждан намерено было потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей.
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