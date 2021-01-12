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В ВШЭ предлагают создать антикризисный фонд за счёт богатейших россиян 

News.ru 2 часа назад
Россиянам предложили раздать деньги миллиардеров
Фото: РИА Новости
За 2020 год Фонд национального благосостояния (ФНБ) заметно увеличился, однако власти не стали распечатывать кубышку и пускать деньги на поддержание экономики. Тем не менее стимулировать внутренний спрос необходимо, но это не обязательно делать за счёт средств ФНБ, считает заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Альтернативой может стать создание нового антикризисного фонда за счёт прогрессивного подоходного налога, полагает он.
Пропасть между бедными и богатыми в последние годы только расширяется, напомнил экономист.

У нас очень высокое неравенство доходов — 10% населения владеет 80% национального богатства. Даже в США этот показатель ниже, там 10% владеют 70% богатства, в Китае — 60%, то есть среди крупнейших стран в России самый высокий уровень неравенства, — заявил Валерий Миронов NEWS.ru.

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По мнению эксперта, существующий Фонд национального благосостояния можно оставить нетронутым до наступления «более чёрного дня». А вот для поддержания экономики, стимулирования внутреннего спроса можно создать параллельный фонд, который бы пополнялся за счёт временного введения прогрессивного подоходного налога с очень высокой ставкой для самых богатых россиян, прежде всего рублёвых миллиардеров.

В данном случае налоги поступали бы не в бюджет, а в специальный антикризисный фонд. Взамен те, кого затронет повышенная ставка НДФЛ, могли бы получить от государства облигации без срока погашения, но с постоянной, пусть и небольшой, доходностью. Соответственно, средства фонда тратились бы на текущее поддержание экономики, кредитование предприятий и так далее, — пояснил экономист.

Учитывая количество супербогатых россиян, за несколько лет такой фонд без особого труда мог бы пополниться на 10 трлн рублей, считает Валерий Миронов.

«Мы бы сохранили и те 10 триллионов, что лежат сейчас в Фонде национального благосостояния, и получили бы дополнительные 10 триллионов в новый фонд», — заключил эксперт.

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Личный счет , Валерий Миронов , ВШЭ , Фонд национального благосостояния
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