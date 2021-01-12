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Путин поручил прокуратуре взять под контроль выделение соцвыплат 

Парламентская газета 1 час назад
Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение соцвыплат
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин дал поручение прокуратуре проконтролировать выделение социальных выплат медицинским работникам, семьям с детьми, бизнесу и гражданам, потерявшим работу в период пандемии. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости».

«Среди приоритетных задач — выявление и устранений нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

В своём обращении к работникам прокуратуры по случаю их профессионального праздника глава государства напомнил, что в минувшем году страна столкнулась с пандемией коронавируса.

«В сложнейшей ситуации государство сделало все, чтобы поддержать людей, повысить устойчивость экономики, укрепить систему здравоохранения, приняло целый ряд других неотложных мер. И очень важно, чтобы вся выделяемая помощь дошла своевременно и по назначению», — отметил Владимир Путин.

Речь идёт, уточнил президент, о медиках, семьях с детьми и гражданах, лишившихся работы. Кроме того, он добавил, что нужно сделать всё, чтобы эти категории населения получили положенные средства, а предприниматели смогли воспользоваться льготами и услугами.
Ранее сообщалось, что назначать и предоставлять меры соцподдержки гражданам будут адресно на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) — такой законопроект планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Госдума , РИА Новости
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