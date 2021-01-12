Россиянам рассказали о рисках рефинансирования кредита

Затяжная пандемия CODID-19 — источник дополнительных рисков для граждан, берущих кредиты. Финансовый консультант, создатель проекта «Личный актив» Ксения Воронина рассказала в интервью радио Sputnik, как можно сократить риски. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что к Новому году во многих банках были запущены специальные праздничные программы, но при этом санкции в отношении тех клиентов, кто не сможет справиться с выплатами по кредиту, могут быть весьма жесткими.

В нынешних условиях нужно особенно детально взвешивать свои материальные возможности, считает она. По мнению Ворониной, люди должны иметь «подушку безопасности» минимум на 6 месяцев, отметив, что потерять работу можно не только из-за болезни, но и из-за экономической ситуации, изменений на рынке.

С помощью рефинансирования кредита можно получить новый займ для погашения предыдущего. Воронина отметила, что во многих случаях перекредитование — разумный шаг, а в других случаях это, скорее, «тревожный звонок».

Разумным шагом она назвала рефинансирование с целью снижения ставки, для уменьшения нагрузки на бюджет. Но она указала на то, что человеку не следует прибегать к рефинансированию кредита ради выплаты текущих счетов из-за отсутствия средств, поскольку это становится «снежным комом».

Если ситуацию с выплатой кредитов решить не получается, то выход из ситуации может быть двояким, отмечает специалист. Оптимальный вариант, по ее мнению, — поиск дополнительного дохода. При отсутствии данной возможности можно рассмотреть вариант банкротства, заявила эксперт.