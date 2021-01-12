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Россиянам подсказали, как справиться с кредитными обязательствами 

Лера Букина 2 часа назад
Россиянам рассказали о рисках рефинансирования кредита
Фото: ТАСС
Затяжная пандемия CODID-19 — источник дополнительных рисков для граждан, берущих кредиты. Финансовый консультант, создатель проекта «Личный актив» Ксения Воронина рассказала в интервью радио Sputnik, как можно сократить риски. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что к Новому году во многих банках были запущены специальные праздничные программы, но при этом санкции в отношении тех клиентов, кто не сможет справиться с выплатами по кредиту, могут быть весьма жесткими.
В нынешних условиях нужно особенно детально взвешивать свои материальные возможности, считает она. По мнению Ворониной, люди должны иметь «подушку безопасности» минимум на 6 месяцев, отметив, что потерять работу можно не только из-за болезни, но и из-за экономической ситуации, изменений на рынке.
С помощью рефинансирования кредита можно получить новый займ для погашения предыдущего. Воронина отметила, что во многих случаях перекредитование — разумный шаг, а в других случаях это, скорее, «тревожный звонок».
Разумным шагом она назвала рефинансирование с целью снижения ставки, для уменьшения нагрузки на бюджет. Но она указала на то, что человеку не следует прибегать к рефинансированию кредита ради выплаты текущих счетов из-за отсутствия средств, поскольку это становится «снежным комом».
Если ситуацию с выплатой кредитов решить не получается, то выход из ситуации может быть двояким, отмечает специалист. Оптимальный вариант, по ее мнению, — поиск дополнительного дохода. При отсутствии данной возможности можно рассмотреть вариант банкротства, заявила эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что гражданам России не хватает денег на самое необходимое, поэтому они вынуждены брать микрозаймы «до зарплаты». Зарплатные кредиты растут уже несколько месяцев подряд, а в ноябре количество таких займов резко выросло — на 13%, свидетельствуют данные НБКИ.
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
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Личный счет , Ксения Воронина , ИА Sputnik
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