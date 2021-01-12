Более трети российских компаний подняли зарплаты сотрудникам 

Треть организаций и предприятий подняли размер заработной платы своим сотрудникам. Об этом сообщает «Прайм».

6-11 января сервис «Суперджоб» опросил 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих постоянную работу, и 500 менеджеров по персоналу на предмет динамики размера зарплаты.

Согласно результатам исследования, 36% организаций и предприятий повысили зарплату работникам в течение шести последних месяцев. Средний размер роста заработной платы составил 8%. Зарплата 48% россиян выросла менее чем на 5%. Справедливой прибавкой граждане считают 27%.

28% респондентов сообщили, что получили премию по итогам года. В частности, ее получили 30% женщин, 25% мужчин, 31% сотрудников младше 24 лет, 24% работников старше 45-и и 25% респондентов с зарплатой больше 80 тысяч рублей в месяц.

На днях, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019-го российские микрофинансовые организации выдали на 13,1% больше займов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей) — 1,72 миллиона. Всего в январе-ноябре прошлого года МФО выдали 16,7 миллиона займов. Это на 0,8% меньше, чем в январе-ноябре позапрошлого.