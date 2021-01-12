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В России упростили процедуру использования маткапитала 

Павел Тиунов 2 часа назад
Процедуру использования маткапитала на строительство дома упростили
Фото: ТАСС
В Минтруде изменили процедуру отчета об использовании материнского капитала при строительстве частного дома, сообщает ТАСС. Специалисты сочли необходимым исключить из пакета документов акт, подтверждающий проведение работ.
Сегодня средствами из материнского капитала можно компенсировать затраты на строительство дома. Для того, чтобы получить деньги, родителю, получившему маткапитал, необходимо предоставить в организацию, разрешившую строительство, перечень документов, в том числе и акт о проведении работ. В Минтруде решили, что в этом нет необходимости.
Чтобы получить средства, сегодня нужно предоставить в Пенсионный фонд выписку из Росреестра, которая подтверждает факт регистрации объекта недвижимости и право собственности на него.

«Законченное строительство дома не требует подтверждения факта проведения работ и представления сведений из соответствующего акта», — заявили в ведомстве.

Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что депутаты от партии внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении программы материнского капитала с его ежегодной индексацией. 12 октября стало известно, что члены российского правительства не поддержали инициативу парламентариев.
В отзыве кабмина говорится, что закон за авторством справедливороссов предполагает увеличение финансирования программы, а откуда брать средства парламентарии не указали. Журналисты трактовали решение правительства, как признак того, что выплаты материнского капитала в России в будущем могут отменить.
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Комментарии
Личный счет , Сергей Миронов , Минтруд , Госдума , Справедливая Россия , Правительство РФ , Росреестр , ИТАР-ТАСС
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