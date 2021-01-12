Минпромторг РФ наблюдает тенденцию снижения стоимости масла и сахара на внутреннем рынке в связи с заключенными соглашениями между торговыми сетями и производителями. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"В настоящее время к соглашениям присоединилось уже порядка 7 тыс. участников… После подписания соглашений прослеживается тренд на снижение стоимости сахара и масла", — сообщили в министерстве.

Представители торговых сетей, заверили в Минпромторге РФ, "стараются не принимать необоснованного повышения цен от производителей и поставщиков продовольственных товаров".

Минпромторг постоянно мониторит цены на социально значимые продовольственные товары и координирует действия по исполнению соглашений.

"Минпромторг России проводит еженедельные совещания совместно с представителями Минсельхоза России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральных и региональных торговых сетей (АКОРТ и СНСР), производителей сахара и масла подсолнечного ("Союзроссахар", "Масложировой союз России") по проблемным вопросам поставки и реализации… Также сообщаем, что Минпромторг России осуществляет мониторинг отпускных цен на все социально значимые товары", — напомнили в министерстве.

Информация о производителях и поставщиках товаров, необоснованно повышающих отпускные цены на продовольственные товары, полученная от федеральных и региональных торговых сетей, отраслевых ассоциаций, направляется в Минсельхоз России для принятия необходимых мер реагирования, заключили в Минпромторге.

О соглашениях

16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действуют с 20 декабря 2020 г. до 1 апреля 2021 г. Они предполагают предельные цены на масло в 95 руб. у производителей и 110 руб. за литр в магазинах, на сахар — 36 и 46 руб. за кг соответственно.