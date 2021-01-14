Банки предлагают штрафовать за угрозы должникам 

В КоАП предлагается повысить штрафы до полумиллиона рублей за применение угроз к должникам со стороны коллекторов и распространить эти санкции также на кредитные организации. Соответствующий законопроект правительства планируется рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Гос думы в весеннюю сессию.

За совершение противоправных действий по возврату просроченного долга предлагается установить ответственность для должностных лиц в размере штрафа от 20 до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. А для юрлиц — от 50 до 500 тысяч рублей. По действующему законодательству, при возврате просроченной задолженности со стороны кредиторов и действующих от их имени лиц не допускаются психологическое давление на должника, унижение его чести и достоинства, раскрытие его персональных данных. Штрафы за такие правонарушения составляют для должностных лиц от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 20 тысяч до 200 тысяч рублей.

Однако статья сформулирована таким образом, что под её действие подпадают только коллекторы. Благодаря предлагаемым изменениям кредитные организации могут быть также включены в число субъектов административного правонарушения по данной статье. Предлагаемые штрафы предлагается установить и для других компаний, для которых коллекторская деятельность не является профильной — речь идет о ломбардах, микрофинансовых организациях и кредитных кооперативах. Инициатива призвана унифицировать подход к регламентации ответственности как кредитных организаций, так и тех структур и лиц, которые непосредственно в нарушение закона занимаются взысканием долгов, отмечают авторы.