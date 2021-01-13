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Центробанк разъяснил, чьи наличные будут контролироваться 

News.ru 45 минут назад
Центробанк разъяснил, чьи наличные будут контролироваться
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Обязательный контроль по операциям с наличными ждёт только юридических лиц. Речь идёт о законе, вступившем в силу с 10 января, согласно которому власти будут следить за денежными операциями, если сумма превышает 600 тысяч рублей.
Также будут контролироваться безналичные и наличные расчёты по сделкам с недвижимостью, начиная от 3 млн рублей. Но и в том, и в другом случае речь идёт только о юридических лицах, контроль над денежными операциями которых осуществлялся, по сути, и раньше, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк.
У банков со вступлением закона в силу отпала необходимость в ручном режиме выявлять соответствие проводимой денежной операции с наличными характеру хозяйственной деятельности юрлица. Теперь в обязательном порядке будут контролироваться зачисление или снятие со счетов суммы, равной 600 тысячам рублей или превышающей её.
Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки к закону о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём, не коснутся большей части российских граждан, уверен финансовый аналитик Антон Шабанов. Особое внимание будет уделяться контролю над выплатой пенсионных страховок, операциям, связанным с азартными играми, расчётам по сделкам с недвижимостью и государственному оборонному заказу.
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Личный счет , Антон Шабанов , Центральный банк России , РИА Новости
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