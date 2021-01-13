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В Госдуме предложили выплачивать пенсии новой категории граждан 

Лера Букина 1 час назад
В Госдуме предложили выплачивать пенсии новой категории граждан
Фото: ТАСС
Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил о том, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект, в котором предлагается установить выплату пенсий семьям медработников, погибших от коронавируса, пишет «Взгляд» со ссылкой «Ура.ру».

«Сегодня семьи медработников, погибших на своем боевом посту, получают единовременное пособие, но мы считаем это недостаточным», — отметил Миронов.

Миронов заявил, что на пенсии по случаю потери кормильца должны рассчитывать семьи работников здравоохранения, погибших во время трудовой деятельности или от последствий коронавируса, с которым медработники столкнулись во время работы.
Уехавших из России граждан предложили оставить без пенсий
Ранее «Рамблер» сообщал, что депутатами от ЛДПР был разработан законопроект о дополнительной индексации размера пенсий. Согласно проекту закона, пенсии будут индексироваться каждый год с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
Комментарии 61
Личный счет , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия , ЛДПР , Деловая газета "Взгляд"
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