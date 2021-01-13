В Госдуме предложили выплачивать пенсии новой категории граждан 

«Сегодня семьи медработников, погибших на своем боевом посту, получают единовременное пособие, но мы считаем это недостаточным», — отметил Миронов.

Миронов заявил, что на пенсии по случаю потери кормильца должны рассчитывать семьи работников здравоохранения, погибших во время трудовой деятельности или от последствий коронавируса, с которым медработники столкнулись во время работы.