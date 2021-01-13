В Госдуме предложили выплачивать пенсии новой категории граждан 

Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил о том, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект, в котором предлагается установить выплату пенсий семьям медработников, погибших от коронавируса, пишет «Взгляд» со ссылкой «Ура.ру».
«Сегодня семьи медработников, погибших на своем боевом посту, получают единовременное пособие, но мы считаем это недостаточным», — отметил Миронов.
Миронов заявил, что на пенсии по случаю потери кормильца должны рассчитывать семьи работников здравоохранения, погибших во время трудовой деятельности или от последствий коронавируса, с которым медработники столкнулись во время работы.