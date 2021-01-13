Подорожание сладостей сочли неизбежным из-за роста цен на сахар

Цены на сладости неизбежно вырастут из-за подорожания сахара, считает председатель совета директоров группы компаний «Конфаэль» Ирина Эльдарханова.
По ее мнению, дороже всего покупателям обойдется продукция с высоким содержанием глюкозы.
«Если в полтора раза подорожает сырье, они (цены) могут не увеличиться? Конечно, увеличатся, потому что в себестоимости продукции есть ещё зарплата, налоги, оборудование. Оно влияет. В зависимости от того, чем больше сахара в продукте, тем это влияет больше на удорожание цены», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам Эльдархановой, сладкая продукция не подорожает на столько же, насколько подорожал сахар-песок. Поскольку шоколад и другие сладости не состоят исключительно из сахара, продукция с высоким содержанием глюкозы вырастет в цене на 10%, с низким — на 5%.
Несмотря на удорожание сырья, по словам собеседницы, производители не станут снижать количество сахара в продукции.
Как сообщал «Рамблер», по данным Росстата, в 2020 году сахар-песок вырос в цене на 64,5%. В декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и поручил правительству РФ принять меры для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.