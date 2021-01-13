Подорожание сладостей сочли неизбежным из-за роста цен на сахар

Цены на сладости неизбежно вырастут из-за подорожания сахара, считает председатель совета директоров группы компаний «Конфаэль» Ирина Эльдарханова

По ее мнению, дороже всего покупателям обойдется продукция с высоким содержанием глюкозы.

«Если в полтора раза подорожает сырье, они (цены) могут не увеличиться? Конечно, увеличатся, потому что в себестоимости продукции есть ещё зарплата, налоги, оборудование. Оно влияет. В зависимости от того, чем больше сахара в продукте, тем это влияет больше на удорожание цены», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Эльдархановой, сладкая продукция не подорожает на столько же, насколько подорожал сахар-песок. Поскольку шоколад и другие сладости не состоят исключительно из сахара, продукция с высоким содержанием глюкозы вырастет в цене на 10%, с низким — на 5%.

Несмотря на удорожание сырья, по словам собеседницы, производители не станут снижать количество сахара в продукции.