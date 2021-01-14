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Назван желаемый размер зарплаты для мужчин и женщин в России 

RT на русском 28 минут назад
Россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2021 году
Фото: ТАСС
Сервис «Работа.ру» выяснил, какую зарплату хотели бы получать мужчины и женщины в России в 2021 году.
В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 192 тыс. рублей, а женщины выразили желание получать 120 тыс. рублей.
В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в размере 198 тыс. рублей, а женщины — 129 тыс. рублей.
Всего в опросе приняли участие 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.
Ранее сообщалось, что россияне в 2021 году в среднем хотели бы получать зарплату в размере 158 тыс. рублей.
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