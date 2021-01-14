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Мишустин анонсировал рост числа рабочих мест с достойной зарплатой 

Артём Кульша 1 час назад
Мишустин анонсировал рост числа рабочих мест с достойной зарплатой
Фото: ТАСС
Власти России намерены увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», стартовал очередной Гайдаровский форум. В этом году он посвящен последствиям пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 для России и мира. Мишустин обратился к участникам форума с видеоприветствием. В нем он, в частности, сообщил о намерении властей запустить новый инвестиционный цикл с целью увеличить число рабочих мест с достойной зарплатой.
Также председатель правительства рассказал, что в текущем году приоритетами государства в сфере макроэкономики останутся сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные размеры заимствований на рынке и сохранение низкой инфляции.

«Нам еще очень многое предстоит сделать, но особое внимание будет уделено восстановлению экономики и доходов граждан», — подчеркнул он.

6-11 января сервис «Суперджоб» опросил 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих постоянную работу, и 500 менеджеров по персоналу на предмет динамики размера зарплаты. Согласно результатам исследования, 36% организаций и предприятий повысили зарплату работникам в течение шести последних месяцев. Средний размер роста заработной платы составил 8%.
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Личный счет , Михаил Мишустин
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