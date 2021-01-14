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Мошенники пытались обмануть около 20% россиян 

Артём Кульша 1 час назад
Мошенники пытались обмануть около 20% россиян
Фото: Рамблер
Мошенники взламывали личный кабинет каждого пятого россиянина на сайтах сервисов и магазинов. Об этом сообщает «Коммерсант».
В середине декабря аналитики «Райффайзенбанка» опросили 1,2 тысячи человек. Согласно результатам опроса, 28% россиян хранят данные своих банковских карт на сайтах, на которых часто совершают покупки. Каждый пятый респондент сталкивался со взломом личного кабинета на сайтах сервисов и магазинов. Мошенники пытались воспользоваться почти каждой третьей скомпрометированной картой (31%).
45% опрошенных сообщили, что записывают пароли на бумажных носителях, 36% — что сохраняют их в браузерах, 18% — в заметках на компьютере или смартфоне. 18% участников опроса рассказали, что прибегают к одному и тому же паролю в разных сервисах.
На днях, как сообщал «Рамблер», стало известно, что личные данные пользователей уже несуществующего каршеринга car4you попали в распоряжение мошенников.
В ноябре средства массовой информации сообщили, что мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт. Они звонят жертве, представляются сотрудниками службы безопасности банка и предлагают установить на смартфон приложение якобы для защиты от кражи. Оно работает в фоновом режиме и перехватывает нажатие клавиш при введении пароля в приложении банка. После этого преступники оформляют кредит и переводят деньги на свою карту.
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Комментарии
Личный счет , Райффайзенбанк Австрия
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