В Минфине оценили возможность снизить налоги в России 

В России уровень налоговой нагрузки ниже, чем во многих других странах, и долгосрочного потенциала для его снижения нет. Об этом сегодня заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов пишет РИА Новости.

По словам Сазанова, налоговую нагрузку нельзя снизить на один-два года, это должна быть долгосрочная мера, для которой нужны источники.

«Если мы говорим о долгосрочном потенциале у государства по снижению налоговой нагрузки, то такого долгосрочного потенциала нет. Если в моменте появляются какие-то излишки, то, конечно, их надо направлять на развитие экономики», — пояснил он.

Замминистра финансов также подчеркнул, что, если сравнивать с другими странами, то в России «уровень налоговой нагрузки далек от запредельного».