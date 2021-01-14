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В Минфине оценили возможность снизить налоги в России 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Минфине оценили возможность снизить налоги в России
Фото: ТАСС
В России уровень налоговой нагрузки ниже, чем во многих других странах, и долгосрочного потенциала для его снижения нет. Об этом сегодня заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, пишет РИА Новости.
По словам Сазанова, налоговую нагрузку нельзя снизить на один-два года, это должна быть долгосрочная мера, для которой нужны источники.

«Если мы говорим о долгосрочном потенциале у государства по снижению налоговой нагрузки, то такого долгосрочного потенциала нет. Если в моменте появляются какие-то излишки, то, конечно, их надо направлять на развитие экономики», — пояснил он.

Замминистра финансов также подчеркнул, что, если сравнивать с другими странами, то в России «уровень налоговой нагрузки далек от запредельного».
«Рамблер» писал, что ранее эксперты американского финансового конгломерата Bank of America заявили, что в России не исключен рост налогообложения. По мнению аналитиков, повышение налогов с большой долей вероятности произойдет в ресурсных секторах экономики. Также допускается рост подоходного налога.
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Комментарии 1
Личный счет , Алексей Сазанов , Bank of America , Минфин , РИА Новости
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