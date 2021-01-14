Накопительную часть пенсии предложили сделать добровольной

"Считаем, что накопительный компонент должен быть выведен из системы ОПС и переведен в добровольную схему без ущерба для сформированных пенсионных прав работников. ФНПР выражает готовность принять участие в обсуждении подходов по определению перспектив совершенствования добровольного пенсионного страхования", — говорится в письме за подписью главы федерации Михаила Шмакова.