Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.75
89.85
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12
16.12

Профсоюзы предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной 

РИА Новости 1 час назад
Накопительную часть пенсии предложили сделать добровольной
Фото: РИА Новости
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением вывести накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования (ОПС), следует из письма, размещенного у них на сайте.
В письме напомнили, что с 2014 года "замороженные" отчисления на накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты направляются на страховую часть, при этом сокращается объем трансферта ПФР на обязательное пенсионное страхование. Также ежегодно увеличивается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, а в системе ОПС действует практика обособленного регулирования отдельных компонентов.
Такой подход, по мнению ФНПР, дискредитирует идею пенсионных накоплений, не соответствует ожиданиям граждан, подрывает доверие к социальной политике государства.

"Считаем, что накопительный компонент должен быть выведен из системы ОПС и переведен в добровольную схему без ущерба для сформированных пенсионных прав работников. ФНПР выражает готовность принять участие в обсуждении подходов по определению перспектив совершенствования добровольного пенсионного страхования", — говорится в письме за подписью главы федерации Михаила Шмакова.

Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Михаил Шмаков , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение