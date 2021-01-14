Накопительную часть пенсии предложили сделать добровольной

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением вывести накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования (ОПС), следует из письма, размещенного у них на сайте.
В письме напомнили, что с 2014 года "замороженные" отчисления на накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты направляются на страховую часть, при этом сокращается объем трансферта ПФР на обязательное пенсионное страхование. Также ежегодно увеличивается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, а в системе ОПС действует практика обособленного регулирования отдельных компонентов.
Такой подход, по мнению ФНПР, дискредитирует идею пенсионных накоплений, не соответствует ожиданиям граждан, подрывает доверие к социальной политике государства.
"Считаем, что накопительный компонент должен быть выведен из системы ОПС и переведен в добровольную схему без ущерба для сформированных пенсионных прав работников. ФНПР выражает готовность принять участие в обсуждении подходов по определению перспектив совершенствования добровольного пенсионного страхования", — говорится в письме за подписью главы федерации Михаила Шмакова.