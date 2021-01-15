В России подорожает сотовая связь

Цены на сотовую связь в 2021 году вырастут в среднем на 15%, заявили аналитики агентства Content-Review. Они указывают, что, скорее всего, поднимутся цены на тарифы от 500 до 900 рублей, где удорожание на 100 рублей не отпугнет большинство клиентов. Причиной для очередного крупного роста цен на услуги связи станет потеря доходов из-за пандемии, а также необходимость выполнять новые требования властей РФ по предоставлению бесплатного доступа к определенным сайтам.

Повышение цен — вынужденная мера, отмечают аналитики. Операторы связи из-за пандемии коронавируса потеряли практически все доходы от роуминга, и эта статья не восстановится в 2021 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад. Дополнительные расходы, связанные с эпидемией, и недополученную операторами выручку только в первом полугодии 2020 года Content-Review оценивает в 30 миллиардов рублей.