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Подсчитано, насколько подорожает мобильная связь из-за коронавируса 

Прайм 46 минут назад
Мобильная связь подорожает из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Стоимость услуг мобильной связи в 2021 году может возрасти на 15-16%, основная причина — коронавирус, из-за которого операторам связи пришлось нарастить затраты, подсчитало аналитическое агентство Content Review.

"В течение года услуги связи подорожают на 15-16%, однако рост будет неравномерным. Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории", — сказал руководитель Content Review Сергей Половников.

Он добавил, что также операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты.
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