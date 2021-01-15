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Банки ограничивают возможности пожилых клиентов на фоне роста числа мошенничеств 

Банки.ру 1 час назад
Банки начали блокировать операции пенсионеров из-за мошенников
Фото: ТАСС
В России в конце прошлого года увеличились атаки со стороны злоумышленников на средства пенсионеров — для борьбы с этим банки вынуждены ужесточать свои антифрод-системы, что иногда приводит к блокировке даже легальных операций, пишет «Коммерсант». Так, в соцсетях стали появляться истории, в которых родственники пенсионеров рассказывают о том, как банки отказывают пожилым людям в обслуживании. Сотрудники кредитных организаций объясняют им блокировку ростом числа мошенничества. Эксперты в области информбезопасности считают, что такие инциденты могли быть связаны с ужесточением антифрода в кредитной организации. По словам главы службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Ивана Шубина, к концу 2020 года обозначился всплеск атак на средства пенсионеров со стороны злоумышленников.
Как заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, мониторинг жалоб граждан показывает, что уровень мошенничества с выводом денежных средств с платежных карт постоянно растет. По ее словам, чаще всего пострадавшими являются граждане предпенсионного и пенсионного возраста. Как сообщили в СберБанке, пожилые люди всегда были в центре внимания мошенников как одни из наименее защищенных категорий граждан, атаки на эту группу клиентов не прекращаются и сегодня. При выявлении операции, совершаемой с высокой долей вероятности мошенником или самим клиентом, находящимся под воздействием злоумышленника, банк может приостановить операцию и даже заблокировать доступ в сервисы дистанционного банковского обслуживания, заявили в кредитной организации.
По словам экспертов, банк не вправе вводить дискриминацию по возрастному признаку и отключать клиентам пожилого возраста дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Но в случаях выявления банком операций, имеющих признаки проводимых без согласия клиента, 161-ФЗ дает право приостановить использование ДБО, чтобы связаться с клиентом для уточнения его волеизъявления на проведение платежа. Также банк отслеживает не свойственные клиенту операции, учитывая сведения о клиенте, пояснили эксперты. Однако, как отмечают специалисты по информационной безопасности, стандартные алгоритмы антифродов включают в себя блокировки сумм, которые не характерны для человека. Проблемой является блокировка платежей подобными системами, которые либо имеют много ложных срабатываний и снижают лояльность клиентов, либо пропускают ряд действий злоумышленников. Часто банки выбирают второе, отметили специалисты.
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