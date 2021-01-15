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Социальные выплаты с 1 февраля могут вырасти на 4,9 процента 

Российская Газета 58 минут назад
Социальные выплаты с 1 февраля вырастут на 4,9%
Фото: ТАСС
С 1 февраля традиционно будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. В этом году размер индексации может составить 4,9 процента, говорится в подготовленном Минтрудом проекте постановления правительства.

"Проектом постановления предлагается установить коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных перечнем, в размере 1,049 с 1 февраля 2021 года. Коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равному 104,9%", — отмечается в пояснительной записке к проекту документа.

Прежде всего на размер инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.
Самую большую ежемесячную выплату получают Герои Советского Союза и России. Так, например, с 1 февраля прошлого года ее размер составляет 65 тысяч 619 рублей.
Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составила 1 155,06 рубля в месяц.
С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. Сейчас размер этого пособия составляет чуть более 6 тысяч рублей.
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Личный счет , Минтруд
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