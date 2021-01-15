Tele2 и «Билайн» оставят тарифы на связь прежними

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Мобильные операторы Tele2 и «Билайн» не планируют повышать цены на услуги связи, передает ТАСС.

Ранее информационно-аналитическое агентство Content Review спрогнозировало рост тарифов на услуги мобильной связи в 2021 году на 15-16% из-за пандемии коронавируса, ослабления курса рубля и расходов операторов на реализацию ряда законодательных инициатив.

В пресс-службе Tele2 сообщили, что не планируют пересматривать тарифы. В «Билайне» также заверили, что не собираются в ближайшее время повышать стоимость услуг. В «Мегафоне» не ответили на запрос ТАСС, а в МТС от комментариев отказались.

Ранее исследование аналитиков прокомментировали в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). И в министерстве, и в ФАС выразили уверенность, что в ближайшее время оснований для повышения тарифов на 15% нет.

Как сообщал «Рамблер», согласно предварительной оценке компании Mobile Research Group, в 2020-м тарифы на связь увеличились почти на 10%.