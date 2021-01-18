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СМИ: ЦБ готов смягчить позиции по ограничению вложений инвесторов 

Банки.ру 40 минут назад
ЦБ решил смягчить позиции по ограничению вложений инвесторов
Фото: ТАСС
ЦБ может 18 января направить в комитет по финансовому рынку Госдумы законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированному инвестору, доработанный с учетом замечаний участников рынка. Об этом пишет «Коммерсант». По данным источников издания, в результате удалось смягчить ограничения для ряда финансовых инструментов.
Так, сокращен срок ограничений на выполнение ряда операций — с конца 2022 года до 1 октября 2021 года. Это коснулось срочных биржевых сделок, сделок репо с центральным контрагентом, сделок с ценными бумагами из третьего списка и с иностранными ценными бумагами (в обоих случаях с условием их допуска к биржевым торгам). По словам одного из источников, осталось ограничение по продаже облигаций только с определенным рейтингом, который установит ЦБ, — скорее всего, по аналогии с пенсионными накоплениями.
Есть шанс снять ограничения при обязательстве брокеров не предоставлять услугу маржинальных сделок автоматически, то есть придется получить специальное согласие клиента. Также высока вероятность снятия ограничений с продаж еврооблигаций, выпущенных не российскими компаниями.
Продолжаются консультации по широким полномочиям ЦБ в приостановлении операций и ограничению доступа неквалифицированных инвесторов к простым структурным продуктам. Такие продукты, как минимум с защитой капитала, должны быть доступны для неквалифицированных инвесторов, и это надо закрепить в законе, отметили эксперты. По их словам, этот инструмент призван как раз страховать вложения инвестора в случае падения рынков. Регулятор скорректировал свою позицию, чтобы минимизировать ущерб для добросовестных участников рынка, считают эксперты. Негативным моментом, добавляют они, остается арбитраж — те же самые структурные продукты все еще можно купить через кипрских провайдеров, то есть регулятор скорее стимулирует активность нерезидентов, сокращая доход российских участников.
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Комментарии
Личный счет , Рынки , Экономика , Госдума , Центральный банк России
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