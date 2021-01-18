СК потребовал ужесточить наказание для неплательщиков налогов

Уголовную ответственность за неуплату налогов для индивидуальных предпринимателей следует ужесточить, заявила в интервью «Известиям» зампредседателя Следственного комитета (СК), генерал-полковник юстиции Елена Леоненко . Сегодня в России осудить физическое лицо нельзя, если с момента преступления прошло более двух лет. Даже при учёте, что госбюджету был нанесен многомиллионный ущерб, подчеркнула она.

В случае, когда речь идет о юридическом лице, то привлечь бизнесменов к ответственности можно «и через год, и через 10 лет, как только состоится суд», отметила Леоненко. К индивидуальным предпринимателям российский закон в этом отношении более лоялен.

«Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца», — подчеркнула замглавы Следственного комитета.

В пример она привела ситуацию в 2015 году в Иркутской области, где предприниматель из Усть-Илимска избежал наказания за неуплату налогов в размере более 125 миллионов рублей, поскольку до суда дело дошло спустя 2 года после преступления. Леоненко добавила, что если бы «уклонистом» значилась организация, то у правоохранителей оставалось бы еще 8 лет для того, чтобы наказать нечистоплотного бизнесмена.

«Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов», -отметила она.