СК потребовал ужесточить наказание для неплательщиков налогов

Уголовную ответственность за неуплату налогов для индивидуальных предпринимателей следует ужесточить, заявила в интервью «Известиям» зампредседателя Следственного комитета (СК), генерал-полковник юстиции Елена Леоненко. Сегодня в России осудить физическое лицо нельзя, если с момента преступления прошло более двух лет. Даже при учёте, что госбюджету был нанесен многомиллионный ущерб, подчеркнула она.
В случае, когда речь идет о юридическом лице, то привлечь бизнесменов к ответственности можно «и через год, и через 10 лет, как только состоится суд», отметила Леоненко. К индивидуальным предпринимателям российский закон в этом отношении более лоялен.
«Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца», — подчеркнула замглавы Следственного комитета.
В пример она привела ситуацию в 2015 году в Иркутской области, где предприниматель из Усть-Илимска избежал наказания за неуплату налогов в размере более 125 миллионов рублей, поскольку до суда дело дошло спустя 2 года после преступления. Леоненко добавила, что если бы «уклонистом» значилась организация, то у правоохранителей оставалось бы еще 8 лет для того, чтобы наказать нечистоплотного бизнесмена.
«Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов», -отметила она.
Ещё одно предложение от СК — уменьшить срок на добровольное возмещение ущерба от Федеральной налоговой службы (ФНС). Сегодня предпринимателям даётся два месяца, чтобы оплатить все налоговые счета. По мнению следователей, «это слишком долго», поскольку 60 дней преступники в основном тратят на уничтожение документации и выведение имущества.