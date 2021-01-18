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Аналитики спрогнозировали массовое банкротство россиян 

Артём Кульша 2 часа назад
В 2021 году число заявлений о признании физических лиц банкротами вырастет на 65%. Об этом сообщили ТАСС.
В 2020-м было подано более 157 тысяч соответствующих заявлений — примерно на 64% больше, чем за год до того. В консалтинговой компании GRM прогнозируют, что в 2021-м тенденция сохранится — будет подано около 260 тысяч заявлений о личном банкротстве, то есть на 65% больше, чем в 2020-м.
Финансовый консультант Сергей Новиков связывает рост числа заявлений о банкротстве физлиц с принятием обществом процедуры банкротства как цивилизованного инструмента урегулирования неплатежеспособности должника, а также влиянием последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на платежеспособность граждан.
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В GRM прогнозируют сохранение в текущем году двух других тенденций, обозначившихся в прошлом, — сохранение уровня конверсии поданных заявлений о банкротстве физических лиц в проводимые процедуры в размере 94% и рост процедур реструктуризации долгов до 10% от общего количества поданных заявлений.

«Удельный вес случаев урегулирования задолженности посредством реструктуризации долга вырос по сравнению с 2019 годом в четыре раза, или на 8%, от общего количества поданных заявлений банкротстве», — сообщили в компании, связав это с ростом доверия населения к этой процедуре.

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Личный счет , Видео , Сергей Новиков , Центральный банк России
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