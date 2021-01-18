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Стоимость бензина Аи-92 в России за неделю выросла на 14 копеек 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 11 по 15 января 2021 года выросли на 14 копеек по сравнению с предыдущей неделей, до 43,8 рубля за литр. Цены на бензин Аи-95 увеличились также на 15 копеек и составили 47,31 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 9 копеек, до 49,01 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.
За отчетный период бензин Аи-92 наиболее всего подорожал в Южном федеральном округе — на 18 копеек, до 44,53 рубля, а также в Уральском и Сибирском федеральных округах — на 18 копеек, до 42,43 рубля и 43,18 рубля за литр соответственно. Средние оптовые цены выросли на 2972 рублей — до 50900 рублей за т.
По данным Thomson Reuters Kortes, цена на бензин Аи-95 более всего увеличилась в Уральском и Сибирском федеральных округах — на 19 копеек, до 46,05 рубля и 45,95 рубля за литр соответственно. Средние оптовые цены выросли на 2526 рублей — до 51610 рублей за т.
Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 192 рубля и составила 49550 рублей за т.
Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма сдерживания цен на нефтепродукты — демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.
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