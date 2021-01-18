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России предрекли волну банкротств в феврале 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Экономисты спрогнозировали волну банкротств в феврале
Фото: ТАСС
Уже в феврале Россию захлестнет волна банкротств физических лиц и с позитивными прогнозами по восстановлению экономики торопиться не стоит. Такое мнение URA.RU высказали российские экономисты.
По словам экономиста Константина Селянина, рост числа банкротств будет связан с кредитным бумом и, соответственно, кредитным коллапсом.

«С одной стороны продолжали расти кредиты, ипотечные кредиты вообще установили исторический рекорд, с другой стороны — падение доходов граждан. Был объявлен мораторий на обслуживание кредитов с апреля по октябрь. Теперь это все закончилось и по статистике Центробанка видно, что количество «плохих» кредитов начало серьезно увеличиваться», — пояснил он.

Он отметил, что прогнозируемый высокий процент банкротств во всех регионах страны «уже пугает».
Член генерального совета «Деловой России» Антон Любич напомнил, что меры, принятые правительством для поддержки экономики в период локдауна, отложили выплаты по кредитам.

«Сроки, когда нужно уже гасить эти суммы, подходят. А в тех отраслях, которые наиболее пострадали от пандемии, люди реально не работали. Поэтому единственным способом решения проблемы стало банкротство», — отметил он.

«Рамблер» писал, что по прогнозу консалтинговой компании GRM в 2021-м будет подано около 260 тысяч заявлений о личном банкротстве, то есть на 65% больше, чем в 2020-м.
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Личный счет , Центральный банк России , Деловая Россия
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