В Госдуме выступили за индексацию пенсий работающим пенсионерам 

Депутат Государственной думы Павел Крашенинников поддерживает возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом он сам сообщил «Ура.ру».
Пенсии работающих пенсионеров, как сообщал «Рамблер», не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (не более 279 рублей прибавки в 2020-м).
«Мое мнение — надо индексировать», — заявил сегодня Крашенинников.
Он отметил, что в России ведутся самые разные дискуссии по разным категориям пенсионеров, в том числе работающим. Парламентарий сообщил, что у него нет вопросов к индексации пенсий работающих пенсионеров с правовой точки зрения, а как прийти к индексации — это другой вопрос.
В первой половине января президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.
Сегодня депутат Госдумы Андрей Исаев сообщил, что фракция «Единая Россия» считает, что к индексации пенсий работающих пенсионеров надо возвращаться. Он рассказал, что в ближайшее время фракция возобновит диалог с правительством на эту тему. По его словам, индексация может быть возобновлена поэтапно или, например, всем работающим пенсионерам с определенного момента.