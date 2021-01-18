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В Госдуме выступили за индексацию пенсий работающим пенсионерам 

Артём Кульша 2 часа назад
В Госдуме выступили за индексацию пенсий работающим пенсионерам
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы Павел Крашенинников поддерживает возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом он сам сообщил «Ура.ру».
Пенсии работающих пенсионеров, как сообщал «Рамблер», не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (не более 279 рублей прибавки в 2020-м).

«Мое мнение — надо индексировать», — заявил сегодня Крашенинников.

Он отметил, что в России ведутся самые разные дискуссии по разным категориям пенсионеров, в том числе работающим. Парламентарий сообщил, что у него нет вопросов к индексации пенсий работающих пенсионеров с правовой точки зрения, а как прийти к индексации — это другой вопрос.
В первой половине января президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.
Сегодня депутат Госдумы Андрей Исаев сообщил, что фракция «Единая Россия» считает, что к индексации пенсий работающих пенсионеров надо возвращаться. Он рассказал, что в ближайшее время фракция возобновит диалог с правительством на эту тему. По его словам, индексация может быть возобновлена поэтапно или, например, всем работающим пенсионерам с определенного момента.
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Комментарии 5
Личный счет , Павел Крашенинников , Владимир Путин , Андрей Исаев , Единая Россия , Госдума
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