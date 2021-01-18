В Госдуме выступили за индексацию пенсий работающим пенсионерам 

Пенсии работающих пенсионеров, как сообщал «Рамблер», не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (не более 279 рублей прибавки в 2020-м).

«Мое мнение — надо индексировать», — заявил сегодня Крашенинников.

Он отметил, что в России ведутся самые разные дискуссии по разным категориям пенсионеров, в том числе работающим. Парламентарий сообщил, что у него нет вопросов к индексации пенсий работающих пенсионеров с правовой точки зрения, а как прийти к индексации — это другой вопрос.

В первой половине января президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.