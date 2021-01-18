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Насколько подорожают авиабилеты за границу весной 

Павел Тиунов 2 часа назад
Эксперт допустил подорожание авиабилетов за границу вдвое
Фото: РИА Новости
Член общественного совета при Минтрансе Илья Зотов в беседе с корреспондентом News.ru рассказал, насколько подорожают авиабилеты из России за рубеж этой весной. Эксперт предположил, что заграничные направления будут пользоваться низким спросом в 2021 году.
Зотов подчеркнул, что авиакомпании будет стремиться «подзаработать» на международных поездках. По его словам, скорее всего стоимость авиабилетов в итоге окажется выше «допандемийной» на 10-50%.

«То есть практически в два раза, чем они были до ковида», — пояснил Зотов.

По его словам, выше установленного предела цены не поднимутся, потому что «никто не будет гонять полупустой борт», но люди «вряд ли вообще поедут».
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт в области авиации Олег Пантелеев заявил, что с апреля 2021 года российские авиакомпании начнут стремительно поднимать цены на авиабилеты. Он подчеркнул, что в настоящее время стоимость авиабилетов находится на предельно минимальном уровне. Дешевле — только бесплатно, заявил эксперт. Существующая ценовая политика не обеспечивает рентабельность перевозок, поэтому у авиакомпаний есть два выхода: продолжать сокращать издержки или повышать цены на билеты, пояснил Пантелеев. Решение необходимо принять в ближайшее время, поскольку убытки уже перевалили за «пару сотен миллиардов рублей». В противном случае российским авиакомпаниям грозит тотальное разорение, резюмировал аналитик.
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Комментарии 1
Личный счет , Компании , Олег Пантелеев , Илья Зотов , Минтранс РФ
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