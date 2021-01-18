Эксперт допустил подорожание авиабилетов за границу вдвое

Илья Зотов в Член общественного совета при Минтрансе беседе с корреспондентом News.ru рассказал, насколько подорожают авиабилеты из России за рубеж этой весной. Эксперт предположил, что заграничные направления будут пользоваться низким спросом в 2021 году.

Зотов подчеркнул, что авиакомпании будет стремиться «подзаработать» на международных поездках. По его словам, скорее всего стоимость авиабилетов в итоге окажется выше «допандемийной» на 10-50%.

«То есть практически в два раза, чем они были до ковида», — пояснил Зотов.

По его словам, выше установленного предела цены не поднимутся, потому что «никто не будет гонять полупустой борт», но люди «вряд ли вообще поедут».