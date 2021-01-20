"Что касается оплаты труда медицинских работников​​​. Несмотря на сильные изменения в деятельности медицинских организаций, а действительно, произошло снижение по определенным видам плановой госпитализации, сокращение объема платных услуг, в целом по стране был обеспечен рост заработной платы медицинских работников. Имели места единичные отклонения", — сказал он.

Из представленной главой Минздрава презентации следует, что с 2012 года зарплата врачей увеличилась почти на 163% и составила в среднем 90 тысяч рублей в месяц (против 34 тысяч в 2012 году).

Доходы среднего медперсонала за тот же период выросли на 139% (с 19 до 46 тысяч в месяц), больше всего подросли зарплаты младшего медперсонала — на 285% с 2012 года (с 11 до 40 тысяч рублей в месяц).