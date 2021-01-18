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Госдума одобрила проект об онлайн-вычетах по НДФЛ 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Госдума одобрила проект об онлайн-вычетах по НДФЛ
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). На рассмотрение Думы он может быть вынесен 26 января.
Действующий сейчас механизм получения вычетов требует подачи налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами.
Только после этого человек может вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.
Законопроект, внесенный правительством РФ, упрощает порядок получения имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных вычетов — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Упрощенный порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы.
То есть ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы будет не нужно. Это позволит ускорить процесс получения соответствующих вычетов по НДФЛ.
Принятие и реализация такого закона, по оценке кабмина, потребуют расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, в размере 2,344 миллиарда рублей.
Данные средства уже предусмотрены в законе о бюджете на 2021 год, указывается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.
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Комментарии
Личный счет , Федеральная налоговая служба , Госдума , Правительство РФ
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