200 жителей сибирского села задолжали банку крупные суммы

Жители Большой Улуй в Красноярском крае оказались массово должны банку крупные суммы — от 350 тысяч до миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда».

Должниками оказались примерно 200 человек из 3000 жителей села. В 2017 году местная жительница предложила оформить односельчанам некую «выплату от завода» в размере 10 тысяч рублей. Она обещала, что помощь будет безвозмездной, и деньги возвращать не понадобится. Для получения выплаты нужно было подписать некие документы в небольшом банке в Ачинске.

В 2019 году подписантам вдруг стали приходить «письма счастья» о задолженности банку. В документах говорилось, что человек взял кредит на 350 тысяч рублей, а с учетом просроченных платежей и процентов должен уже 600 тысяч рублей.

«Когда начинаешь во всем разбираться, понимаешь, что это настоящая мошенническая схема, наша соседка сотрудничала с кем-то из банка, все выглядело максимально натурально. Видимо, нам отдавали жалкие 10 000 рублей, а вся сумма кредита шла кому-то другому. Сейчас уже вспоминаешь, все как в тумане. Я даже не помню, читала договор, который подписывала или нет. Я верила. У меня не было мысли, что могут обмануть», — рассказывает одна из пострадавших.

Соседка, которая «помогала» оформлять выплаты, по-прежнему живет в Большом Улуе. Однако причастность к мошенничеству она отрицала и на все претензии односельчан советовала обращаться в полицию.

В полиции выяснилось, что всего от действий мошенников в Красноярском крае пострадало около трех тысяч человек.

Ситуация осложняется тем, что ЦБ РФ в 2017 году отозвала лицензию у банка, выдавшего кредиты. В 2018 году в финансовую организацию пришло внешнее управление, и начались взыскания с должников.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в ЦБ РФ рассказали, как распознать финансовую пирамиду. Во-первых, у финансовой организации должна быть лицензия Банка России, наличие которой можно проверить на сайте регулятора. Во-вторых, большинство финансовых пирамид действуют по принципу сетевого маркетинга и предлагают проценты за привлечение других клиентов.