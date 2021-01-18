Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
73.46
89.15
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0026
24.12
1.2181
24.12

Жители российского села массово задолжали банку крупные суммы 

Вероника Полынина 1 час назад
200 жителей сибирского села задолжали банку крупные суммы
Фото: ТАСС
Жители Большой Улуй в Красноярском крае оказались массово должны банку крупные суммы — от 350 тысяч до миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда».
Должниками оказались примерно 200 человек из 3000 жителей села. В 2017 году местная жительница предложила оформить односельчанам некую «выплату от завода» в размере 10 тысяч рублей. Она обещала, что помощь будет безвозмездной, и деньги возвращать не понадобится. Для получения выплаты нужно было подписать некие документы в небольшом банке в Ачинске.
В 2019 году подписантам вдруг стали приходить «письма счастья» о задолженности банку. В документах говорилось, что человек взял кредит на 350 тысяч рублей, а с учетом просроченных платежей и процентов должен уже 600 тысяч рублей.

«Когда начинаешь во всем разбираться, понимаешь, что это настоящая мошенническая схема, наша соседка сотрудничала с кем-то из банка, все выглядело максимально натурально. Видимо, нам отдавали жалкие 10 000 рублей, а вся сумма кредита шла кому-то другому. Сейчас уже вспоминаешь, все как в тумане. Я даже не помню, читала договор, который подписывала или нет. Я верила. У меня не было мысли, что могут обмануть», — рассказывает одна из пострадавших.

Соседка, которая «помогала» оформлять выплаты, по-прежнему живет в Большом Улуе. Однако причастность к мошенничеству она отрицала и на все претензии односельчан советовала обращаться в полицию.
В полиции выяснилось, что всего от действий мошенников в Красноярском крае пострадало около трех тысяч человек.
Ситуация осложняется тем, что ЦБ РФ в 2017 году отозвала лицензию у банка, выдавшего кредиты. В 2018 году в финансовую организацию пришло внешнее управление, и начались взыскания с должников.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в ЦБ РФ рассказали, как распознать финансовую пирамиду. Во-первых, у финансовой организации должна быть лицензия Банка России, наличие которой можно проверить на сайте регулятора. Во-вторых, большинство финансовых пирамид действуют по принципу сетевого маркетинга и предлагают проценты за привлечение других клиентов.
Видео дня. Насколько в этом году может подорожать мобильная связь
Комментарии 8
Личный счет , Центральный банк России , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение