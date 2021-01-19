Телефонные мошенники начали представляться финомбудсменом

"У нас есть возможность проводить очные рассмотрения споров. Мы такую опцию не используем в виду отсутствия пока для этого объективных оснований. В основном мы все наши вопросы рассматриваем в заочном режиме, поэтому людям никто не звонит. Очень важно не вестись на такого рода звонки, ни в коем случае не сообщать свои персональные данные", — предупредил Воронин.