Телефонные мошенники начали представляться финомбудсменом

Телефонные мошенники начали выдавать себя за представителей службы финансового омбудсмена. Об этом рассказал на деловом завтраке в "Российской газете" главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.
О звонках стало известно из обращений граждан в колл-центр службы в Москве и Московской области.
"Гражданам поступали звонки якобы от финансовых уполномоченных. Люди при этом не обращались в службу финансового уполномоченного с претензиями. Людям же неизвестные предлагали подъехать куда-то, в какие-то места для встречи и обсуждения каких-то вопросов", — сказал Воронин.
Он подчеркнул, что служба финансового уполномоченного никому не звонит и никого никуда не вызывает.
"У нас есть возможность проводить очные рассмотрения споров. Мы такую опцию не используем в виду отсутствия пока для этого объективных оснований. В основном мы все наши вопросы рассматриваем в заочном режиме, поэтому людям никто не звонит. Очень важно не вестись на такого рода звонки, ни в коем случае не сообщать свои персональные данные", — предупредил Воронин.
Он посоветовал не идти на контакт с такими звонящими и сообщать о них в службу финансового уполномоченного, которая будет обращаться в правоохранительные органы.