Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
74.80
89.76
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0026
24.12
1.2181
24.12

Телефонные мошенники начали представляться финансовым омбудсменом 

Российская Газета и ещё 1 7 часов назад
Телефонные мошенники начали представляться финомбудсменом
Фото: ТАСС
Телефонные мошенники начали выдавать себя за представителей службы финансового омбудсмена. Об этом рассказал на деловом завтраке в "Российской газете" главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.
О звонках стало известно из обращений граждан в колл-центр службы в Москве и Московской области.

"Гражданам поступали звонки якобы от финансовых уполномоченных. Люди при этом не обращались в службу финансового уполномоченного с претензиями. Людям же неизвестные предлагали подъехать куда-то, в какие-то места для встречи и обсуждения каких-то вопросов", — сказал Воронин.

Он подчеркнул, что служба финансового уполномоченного никому не звонит и никого никуда не вызывает.

"У нас есть возможность проводить очные рассмотрения споров. Мы такую опцию не используем в виду отсутствия пока для этого объективных оснований. В основном мы все наши вопросы рассматриваем в заочном режиме, поэтому людям никто не звонит. Очень важно не вестись на такого рода звонки, ни в коем случае не сообщать свои персональные данные", — предупредил Воронин.

Он посоветовал не идти на контакт с такими звонящими и сообщать о них в службу финансового уполномоченного, которая будет обращаться в правоохранительные органы.
Видео дня. Доля золота в резервах России превысила объем долларов
Российская Газета: последние новости
Комитет Госдумы одобрил упрощенное получение вычетов по НДФЛ Комитет Госдумы одобрил упрощенное получение вычетов по НДФЛ Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей Минюст готовит законопроект, дающий ведомству доступ к банковской тайне Минюст готовит законопроект, дающий ведомству доступ к банковской тайне
Комментарии
Личный счет , Юрий Воронин , МВД , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение