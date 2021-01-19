Стало известно, что при наличии данных СНИЛС злоумышленники могут провернуть финансовые махинации с пенсиями россиян. Так, мошенники могут оформить онлайн-заявление о переводе средств гражданина в какой-либо негосударственный пенсионный фонд и получить за это вознаграждение.

«Таким же способом, узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей. Поэтому не нужно сообщать эти данные никому, кем бы он ни представлялся», — цитирует первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала агентство «Прайм».

Эксперт добавил, что мошенников можно вычислить по их действиям. Они часто, пытаясь переломить сопротивление человека, начинают говорить о том, что гражданин потеряет, если не укажет СНИЛС. Как пишет «Экономика сегодня», мошенники давят на страх или жадность людей.