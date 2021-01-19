Стало известно, что при наличии данных СНИЛС злоумышленники могут провернуть финансовые махинации с пенсиями россиян. Так, мошенники могут оформить онлайн-заявление о переводе средств гражданина в какой-либо негосударственный пенсионный фонд и получить за это вознаграждение.
«Таким же способом, узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей. Поэтому не нужно сообщать эти данные никому, кем бы он ни представлялся», — цитирует первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала агентство «Прайм».
Эксперт добавил, что мошенников можно вычислить по их действиям. Они часто, пытаясь переломить сопротивление человека, начинают говорить о том, что гражданин потеряет, если не укажет СНИЛС. Как пишет «Экономика сегодня», мошенники давят на страх или жадность людей.
«Для защиты от действий мошенников не стоит передавать третьим лицам свои личные данные. Все оформления бумаг нужно проводить в офисах организаций, убедившись, что у них есть необходимые лицензии. У сотрудника стоит попросить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его работу в фонде или другой организации», — отметил Сигал.