Лишь 15% россиян получили новогоднюю премию 

По данным исследования сервиса «Работа.ру», премию по итогам 2020 года получили лишь 15% россиян. Большинство счастливчиков получили менее 30 тысяч рублей, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

При этом рассчитывали на премию 37% граждан России. Среди тех, кому не была выплачена новогодняя премия, каждый десятый респондент рассчитывает на материальное поощрение от руководства в течение ближайшего полугодия.

Также более половины опрошенных (57%) заявили, что премия была выдана в размере 10 тысяч рублей, 15% россиян получили до 20 тысяч рублей, 8% — до 30 тысяч рублей, каждый пятый житель РФ — более 30 тысяч рублей.