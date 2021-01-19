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Лишь 15% россиян получили новогоднюю премию 

Лера Букина 7 часов назад
Лишь 15% россиян получили новогоднюю премию
Фото: РИА Новости
По данным исследования сервиса «Работа.ру», премию по итогам 2020 года получили лишь 15% россиян. Большинство счастливчиков получили менее 30 тысяч рублей, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
При этом рассчитывали на премию 37% граждан России. Среди тех, кому не была выплачена новогодняя премия, каждый десятый респондент рассчитывает на материальное поощрение от руководства в течение ближайшего полугодия.
Также более половины опрошенных (57%) заявили, что премия была выдана в размере 10 тысяч рублей, 15% россиян получили до 20 тысяч рублей, 8% — до 30 тысяч рублей, каждый пятый житель РФ — более 30 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что высокую заработную плату сотрудникам, работающим в удаленном режиме, готовы платить не только в сфере IT. По данным рейтинга сервиса «Работа.ру», преподавателю физики в онлайн-школе готовы платить 100 тысяч рублей в месяц, а оператору call-центра — 180 тысяч.
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Личный счет , РИА Новости
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