Аналитик подсказал инвесторам способы сэкономить на налогах

2021 год в России станет более затратным для инвесторов в плане налогов, заявил агентству «Прайм» аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов . Так, экономия на них становится острым вопросом, в частности, для консервативных игроков, говорит он. По его словам, в пользу государства может теперь уходить до одной седьмой части инвестиционного дохода.

Емельянов подчеркнул, что в 2021 году отменят льготы по обложению купонов с облигаций, в том числе государственных. Прибегнуть к банковским депозитам для экономии, по его мнению, не получится, поскольку они тоже попадут под налог, за исключением сумм ниже 1 миллиона и ставок доходности меньше ключевой.

Также ожидается введение прогрессивной шкалы для граждан с годовым доходом от 5 миллионов рублей, напомнил он. Это коснется, в том числе, инвесторов. Также Емельянов подчеркнул, что дополнительно отменяются вычеты для тех, у кого инвестиции являются их единственным источником дохода.

Специалист назвал несколько решений, которые позволят сократить налоговые эффекты. Он посоветовал использовать ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) для возвращения части или всего уплаченного налога, в том числе по вкладу. Для этого сумму предполагаемого дохода необходимо будет разместить на инвестиционном счете дополнительно к тем инвестициям и вкладам, которые уже сделаны, и в следующем году запросить с них вычет.

Вложения в фонды облигаций (ПИФы), в том числе биржевые, являются оптимальным решением для крупных сумм, заявил Емельянов. Продержав их паи более трех лет, инвестор будет полностью освобожден от налога, говорит он. Данная льгота актуальна для вложений до 3 млн рублей в год.

Также эксперт отметил, что так же можно экономить на налогах с дивидендов и прироста акций.

«Для них режим не меняется в 2021 году, но экономному инвестору с дальним горизонтом планирования стоит покупать бумаги в виде ETF или ПИФ, что поможет целиком освободить инвестиции от налогообложения. Для этого нужно соблюсти одно условие: не выводить свои деньги из акций и паев фонда как минимум 3 года», — подчеркнул эксперт.