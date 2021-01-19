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Россиянам рассказали об опасности онлайн-покупок с доставкой на дом 

Лера Букина 5 часов назад
Юрист рассказала об опасности онлайн-покупок с доставкой на дом
Фото: ТАСС
Онлайн-покупки с доставкой на дом сегодня стали востребованными и актуальными. Однако
адвокат КА Pen & Paper Александра Харина предупреждает об опасности таких покупок из-за возможного столкновения с ворами или наводчиками, пишет «Прайм» со ссылкой на «РИА Недвижимость».
По ее словам, существуют как «курьеры-наводчики», так и «курьеры-домушники». Так, первые могут оценивать благосостояние человека, тип входных замков, наличие сигнализации и передать информацию для организации крупной квартирной кражи. Что касается второй категории, то данные граждане могут похитить небольшие ценные вещи во время нахождения в квартире человека, рассказала Харина.
Адвокат отметила, что «курьеры-домушники» часто совершают кражу при доставке одежды с примеркой, когда курьер вынужден ждать решения по заказу. Она также подчеркнула, что полный домашний адрес относится к персональным данным человека, передачу которых третьим лицам, в том числе курьерам, лучше минимизировать.
Харина дала советы, как можно избежать кражи. По ее словам, желательно доверять доставку крупным организациям с проверенной курьерской службой. Также человек должен иметь возможность видеть личные данные о курьере в мобильном приложении.
Кроме того, при заказе дорогостоящего товара желательно выбрать способ онлайн-оплаты, указывать адрес без номера квартиры и встречать курьера у парадной в светлое время суток, говорит она.
Доставка в офис является, по мнению Хариной, безопасной.
При заказе одежды лучше прибегать к пунктам выдачи заказов, которые оснащены примерочными кабинками, подчеркнула эксперт.

«Если заказ на дом все-таки необходим, во время доставки обеспечьте нахождение дома других членов семьи», — отметила Харина.

Ранее «Рамблер» сообщал, что адвокат КА Pen & Paper Александра Харина посоветовала не указывать домашний адрес при регистрации скидочных карт, карт лояльности, участии в розыгрышах и акциях, так он относится к личным данным гражданина.
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Личный счет , РИА Новости
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