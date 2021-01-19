Юрист рассказала об опасности онлайн-покупок с доставкой на дом

Онлайн-покупки с доставкой на дом сегодня стали востребованными и актуальными. Однако

адвокат КА Pen & Paper Александра Харина предупреждает об опасности таких покупок из-за возможного столкновения с ворами или наводчиками, пишет «Прайм» со ссылкой на «РИА Недвижимость».

По ее словам, существуют как «курьеры-наводчики», так и «курьеры-домушники». Так, первые могут оценивать благосостояние человека, тип входных замков, наличие сигнализации и передать информацию для организации крупной квартирной кражи. Что касается второй категории, то данные граждане могут похитить небольшие ценные вещи во время нахождения в квартире человека, рассказала Харина.

Адвокат отметила, что «курьеры-домушники» часто совершают кражу при доставке одежды с примеркой, когда курьер вынужден ждать решения по заказу. Она также подчеркнула, что полный домашний адрес относится к персональным данным человека, передачу которых третьим лицам, в том числе курьерам, лучше минимизировать.

Харина дала советы, как можно избежать кражи. По ее словам, желательно доверять доставку крупным организациям с проверенной курьерской службой. Также человек должен иметь возможность видеть личные данные о курьере в мобильном приложении.

Кроме того, при заказе дорогостоящего товара желательно выбрать способ онлайн-оплаты, указывать адрес без номера квартиры и встречать курьера у парадной в светлое время суток, говорит она.

Доставка в офис является, по мнению Хариной, безопасной.

При заказе одежды лучше прибегать к пунктам выдачи заказов, которые оснащены примерочными кабинками, подчеркнула эксперт.

«Если заказ на дом все-таки необходим, во время доставки обеспечьте нахождение дома других членов семьи», — отметила Харина.