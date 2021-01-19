Мошенники начали обманывать россиян с помощью номера СНИЛС 

СНИЛС является главным документом для злоумышленников, пытающихся оперировать пенсией граждан. Зная номер СНИЛС, злоумышленники могут оформить онлайн-заявление о переводе денежных средств гражданина в негосударственный пенсионный фонд и получить за это вознаграждение, заявил агентству «Прайм» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал

«Таким же способом, узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей», — подчеркнул он.

По словам Сигала, по этой причине нельзя сообщать эти данные никому, кем бы ни представлялся человек.

Злоумышленники также могут обращаться к гражданам под разными предлогами. Но обычно злоумышленников можно легко вычислить, говорит Сигал. По его словам, мошенники часто, пытаясь переломить сопротивление человека, начинают говорить о том, что гражданин потеряет, если не укажет СНИЛС. Мошенники давят на страх или жадность людей, подчеркнул эксперт.

Так, Сигал рекомендует не передавать третьим лицам свои личные данные. Все оформления бумаг, по его словам, нужно проводить в офисах организаций, убедившись предварительно, что у них имеются необходимые лицензии. Кроме того, у сотрудника необходимо попросить документ, который удостоверяет личность и подтверждает его работу в фонде или другой организации, говорит Сигал.

Подписывать документы, не прочитав их полностью и не получив разъяснения по непонятным пунктам, нельзя. Также нельзя поддаваться на словесные провокации.