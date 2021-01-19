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Мошенники начали обманывать россиян с помощью номера СНИЛС 

Лера Букина 45 минут назад
СНИЛС является главным документом для злоумышленников, пытающихся оперировать пенсией граждан. Зная номер СНИЛС, злоумышленники могут оформить онлайн-заявление о переводе денежных средств гражданина в негосударственный пенсионный фонд и получить за это вознаграждение, заявил агентству «Прайм» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Таким же способом, узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей», — подчеркнул он.

По словам Сигала, по этой причине нельзя сообщать эти данные никому, кем бы ни представлялся человек.
Злоумышленники также могут обращаться к гражданам под разными предлогами. Но обычно злоумышленников можно легко вычислить, говорит Сигал. По его словам, мошенники часто, пытаясь переломить сопротивление человека, начинают говорить о том, что гражданин потеряет, если не укажет СНИЛС. Мошенники давят на страх или жадность людей, подчеркнул эксперт.
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Так, Сигал рекомендует не передавать третьим лицам свои личные данные. Все оформления бумаг, по его словам, нужно проводить в офисах организаций, убедившись предварительно, что у них имеются необходимые лицензии. Кроме того, у сотрудника необходимо попросить документ, который удостоверяет личность и подтверждает его работу в фонде или другой организации, говорит Сигал.
Подписывать документы, не прочитав их полностью и не получив разъяснения по непонятным пунктам, нельзя. Также нельзя поддаваться на словесные провокации.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в странах СНГ, Европы и США действуют около 40 русскоязычных мошеннических групп, обманывающих покупателей на популярных сервисах онлайн-объявлений. Эти данные приводит компания Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности.
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Личный счет , Видео , Павел Сигал
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