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Ветеранам труда могут вернуть все льготы 

Лера Букина 4 часа назад
В Госдуме предложили вернуть все льготы ветеранам труда
Фото: РИА Новости
Ветеранам труда планируют вернуть все льготы, заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин. Об этом пишет РИА «ФедералПресс».

«В 2004 году данные льготы были отменены. Но если в 90-е люди получали социальные выплаты, очевидно, что сегодня финансовое положение страны является более устойчивым», — отметил он.

По его словам, по этой причине в ближайшем будущем будет внесен законопроект, предполагающий возвращение льгот ветеранам труда.
По данным Шеина, на территории России около 17 миллионов граждан имеют статусы ветеранов труда или ветеранов по стажу. Во время выплат этих льгот они покрывали до половины стоимости ЖКУ, стоимости связи и проезда, отметил он.
Шеин заявил, что продвижение данного закона — один из пунктов предвыборной программы фракции. В настоящее время документ направлен в правительство для вынесения заключения. В Госдуму его планируют внести до февраля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что правительство продлило для россиян льготы на оплату услуг ЖКХ до 1 апреля 2021 года.
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Комментарии 2
Личный счет , Олег Шеин , Госдума , Справедливая Россия , ФедералПресс
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