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Как по символам на ценниках выбрать самые дешевые продукты 

Павел Тиунов 3 часа назад
Россиянам разъяснили способ выбирать самые дешевые продукты
Фото: РИА Новости
Журналисты телеканала «Царьград» рассказали о символах на ценниках в магазинах, с помощью которых можно легко ориентироваться в ассортименте, выбирая максимально качественные и наиболее дешевые товары.
Систему специальных значков на ценниках используют практически все крупные торговые сети: «Ашан», «Лента», Перекрёсток», «Магнит» и т.д. Журналисты проанализировали «Пятёрочку».
Если в ценниках стоит «звёздочка», это значит, что товар был произведён под «собственной торговой маркой магазина». Зачастую, качество продукта оказывается достойным, при этом покупателю в этом случае не приходится переплачивать за узнаваемый бренд.
Маленькая буква «П» над штрих-кодом расшифровывается как «Покупай местное». Это значит, что товар произведён в регионе расположения магазина, а значит свежее аналогов и скорее всего дешевле.
Наконец, букву «Ц» в ценниках стоит искать людям, стремящимся к максимальной экономии. Она означает «Первую цену», а значит дешевле товара представленной категории в магазине найти просто невозможно. Остается только один вопрос — к качеству продукта. При этом если наполнить корзину только товарами из группы «Ц», можно действительно серьезно сэкономить, говорится в статье.
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Комментарии
Личный счет , "Магнит" , Ашан , Царьград ТВ
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