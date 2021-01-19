Россиянам разъяснили способ выбирать самые дешевые продукты

Журналисты телеканала «Царьград» рассказали о символах на ценниках в магазинах, с помощью которых можно легко ориентироваться в ассортименте, выбирая максимально качественные и наиболее дешевые товары.

Систему специальных значков на ценниках используют практически все крупные торговые сети: «Ашан» , «Лента», Перекрёсток», «Магнит» и т.д. Журналисты проанализировали «Пятёрочку».

Если в ценниках стоит «звёздочка», это значит, что товар был произведён под «собственной торговой маркой магазина». Зачастую, качество продукта оказывается достойным, при этом покупателю в этом случае не приходится переплачивать за узнаваемый бренд.

Маленькая буква «П» над штрих-кодом расшифровывается как «Покупай местное». Это значит, что товар произведён в регионе расположения магазина, а значит свежее аналогов и скорее всего дешевле.

Наконец, букву «Ц» в ценниках стоит искать людям, стремящимся к максимальной экономии. Она означает «Первую цену», а значит дешевле товара представленной категории в магазине найти просто невозможно. Остается только один вопрос — к качеству продукта. При этом если наполнить корзину только товарами из группы «Ц», можно действительно серьезно сэкономить, говорится в статье.