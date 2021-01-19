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Упрощённое оформление инвалидности предлагают продлить до 1 октября 

Парламентская газета и ещё 2 2 часа назад
Минтруд предложил продлить упрощенное оформление инвалидности
Фото: depositphotos.com
Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить введённую из-за пандемии возможность заочного установления инвалидности до 1 октября 2021 года. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Упрощённый порядок установления и подтверждения инвалидности действует в РФ до 1 марта текущего года. Он предусматривает, что россияне могут оформить или продлить инвалидность без посещения бюро медико-социальной экспертизы — все нужные документы поступят туда из больницы или поликлиники.
Проектом Минтруда предлагается продлить этот порядок до 1 октября 2021 года. Предполагается, что с 2 марта по 1 октября будет оформлено около 900 тысяч соответствующих освидетельствований граждан, говорится в пояснении.
Согласно документу, до этого же срока продлевается возможность заочного установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
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Личный счет , Минтруд
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