Минтруд предложил продлить упрощенное оформление инвалидности

Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить введённую из-за пандемии возможность заочного установления инвалидности до 1 октября 2021 года. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Упрощённый порядок установления и подтверждения инвалидности действует в РФ до 1 марта текущего года. Он предусматривает, что россияне могут оформить или продлить инвалидность без посещения бюро медико-социальной экспертизы — все нужные документы поступят туда из больницы или поликлиники.

Проектом Минтруда предлагается продлить этот порядок до 1 октября 2021 года. Предполагается, что с 2 марта по 1 октября будет оформлено около 900 тысяч соответствующих освидетельствований граждан, говорится в пояснении.

Согласно документу, до этого же срока продлевается возможность заочного установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.