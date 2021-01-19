Пенсионеров предупредили о новом виде мошенничества 

Мошенники со взломанных аккаунтов атакуют пенсионеров в соцсетях и просят поделиться информацией из СМС, с помощью которой опустошают счета пожилых людей.

О новом подходе аферистов в своем блоге «Три поколения» рассказала 64-летняя россиянка. Она заявила, что несколько дней назад отпраздновала свой день рождения. Поэтому, когда «ВКонтакте» ей написала старая подруга и попросила поделиться актуальным номером телефона, не удивилась. Пенсионерка ожидала звонка, но в итоге получила СМС-сообщение.

«Она написала, что у нее разрядился телефон, а ей нужен срочно код, который сейчас придет на мой номер телефона. А потом она мне позвонит и все объяснит», — отметила автор (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пожилая женщина отправила приятельнице код, и сразу же с ее мобильного счета списали 500 рублей. Страница пенсионерки «ВКонтакте» была мгновенно заблокирована. Сейчас мошенники рассылают с нее друзьям и знакомым потерпевшей аналогичные сообщения с просьбой прислать актуальный номер телефона.

«С таким видом мошенничества мы столкнулись впервые. Обычно же просят денег "взаймы" или отправить на телефон небольшую сумму. Тут сразу все понятно, а это — что-то новое», — посетовала автор блога.

Она подчеркнула, что успела заблокировать карту «МИР», на которую ей приходит пенсия, и теперь старается всем рассказать о проделках аферистов.