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Пенсионеров предупредили о новом виде мошенничества 

Павел Тиунов 3 часа назад
Пенсионеров предупредили о новом виде мошенничества
Фото: ТАСС
Мошенники со взломанных аккаунтов атакуют пенсионеров в соцсетях и просят поделиться информацией из СМС, с помощью которой опустошают счета пожилых людей.
О новом подходе аферистов в своем блоге «Три поколения» рассказала 64-летняя россиянка. Она заявила, что несколько дней назад отпраздновала свой день рождения. Поэтому, когда «ВКонтакте» ей написала старая подруга и попросила поделиться актуальным номером телефона, не удивилась. Пенсионерка ожидала звонка, но в итоге получила СМС-сообщение.

«Она написала, что у нее разрядился телефон, а ей нужен срочно код, который сейчас придет на мой номер телефона. А потом она мне позвонит и все объяснит», — отметила автор (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пожилая женщина отправила приятельнице код, и сразу же с ее мобильного счета списали 500 рублей. Страница пенсионерки «ВКонтакте» была мгновенно заблокирована. Сейчас мошенники рассылают с нее друзьям и знакомым потерпевшей аналогичные сообщения с просьбой прислать актуальный номер телефона.

«С таким видом мошенничества мы столкнулись впервые. Обычно же просят денег "взаймы" или отправить на телефон небольшую сумму. Тут сразу все понятно, а это — что-то новое», — посетовала автор блога.

Она подчеркнула, что успела заблокировать карту «МИР», на которую ей приходит пенсия, и теперь старается всем рассказать о проделках аферистов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке заявили, что россияне, которые ищут, куда пристроить свои сбережения, всё чаще становятся жертвами разного рода мошенничеств. Речь идет об организации финансовых пирамид, предложениях вложиться в криптовалюту, токены, псевдо-инвестиционные проекты и иные «экономические игры».
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Личный счет , Центральный банк России
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