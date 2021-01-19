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Названы риски потребкредитования под залог недвижимости 

Лера Букина 1 час назад
Эксперты предупредили о рисках кредита под залог недвижимости
Фото: ТАСС
Согласно подсчетам аналитиков, 7% граждан России подписывают кредитные договоры с банками, не читая текст, 10% респондентов подписывают документы, содержание которых не понимают. В Федеральной нотариальной палате (ФНП) заявили, что из-за неосторожности граждане рискуют взять деньги у недобросовестных кредиторов, не осознавая того, что средства выдаются им под залог недвижимого имущества, пишут «Известия».
В палате назвали выдачу потребительских кредитов под залог недвижимого имущества обычной схемой, которую используют мошенники. Часто граждане, получив финансовую помощь под проценты, лишаются жилья.
Ранее стало известно, что Общественная палата РФ проработала рекомендации для Федерального собрания и правительства РФ. Их целью является повышение безопасности сделок с недвижимостью. Там отмечают, что повышения уровня правовой защищенности граждан при совершении сделок с жилой недвижимостью можно добиться с помощью установления обязательной нотариальной формы таких сделок, которая позволит сторонам получить гарантии законности сделок.
Ранее «Рамблер» сообщал, что средний размер потребительского кредита в РФ не изменился за время пандемии и составил 230 тысяч рублей. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
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Личный счет , Недвижимость , Александр Ведяхин , Общественная палата России , Сбербанк России , Правительство РФ , газета "Известия"
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