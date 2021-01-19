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Эксперт назвал наиболее популярные схемы финансовых махинаций 

Лера Букина 2 часа назад
В Group-IB назвали популярные схемы финансовых махинаций
Фото: ТАСС
Большинство финансовых махинаций в России проводится с участием родственников злоумышленников, заявил РИА Новости руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин.
Он отметил, что через них злоумышленники выводят активы компаний.
«В трех из пяти наших расследований в финансовых махинациях были задействованы родственники. Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства», — подчеркнул эксперт.
Как заявил Баулин, однажды к Group-IB обратился один из крупных банков, который подозревал в недобросовестности своего клиента. Выяснилось, что при получении кредита предприниматель предъявил ложные сведения о финансовом положении фирмы. Часть денег была выведена за рубеж через цепочку подставных компаний на свои личные счета и счета своих близких. По его словам, протеже бенефициара в итоге приобрела Bentley и квартиры в центре Москвы.
Популярна и другая мошенническая схема. В ходе расследования выяснилось, что владелец компании назначил на пост генерального директора своего сына. Так, ему предоставили право подписи документов, в том числе о распоряжении денежными средствами. В результате часть бумаг, на которых стояла подпись нового гендиректора, оказались подложными: бенефициар активно выводил деньги за границу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники, зная номер СНИЛС, могут оформить онлайн-заявление о переводе средств гражданина в какой-либо негосударственный пенсионный фонд и получить за это вознаграждение. Об этом предупредил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Видео дня. Доля золота в резервах России превысила объем долларов
Комментарии
Личный счет , Валерий Баулин , Павел Сигал , РИА Новости
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