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Россияне назвали размер идеальной пенсии 

Мария Иванова 1 час назад
Россияне оценили комфорт на пенсии в 45 тысяч рублей в месяц
Фото: ТАСС
Медианный ежемесячный доход, который позволит российским пенсионерами чувствовать себя комфортно, составляет 45,6 тысячи рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка.
Газета отмечает, что 45,6 тысячи — это в три раза больше средней пенсии по стране.
Размер комфортной пенсии варьируется от города к городу. Москвичам для комфортной жизни нужна пенсия в 65,1 тысячи рублей в месяц, жителям Владивостока — 57,1 тысячи, петербуржцам — 55,4 тысячи, а в Хабаровске хотят пенсию в 52,4 тысячи рублей.
Самые скромные запросы у жителей Рязани: они считают, что смогут комфортно жить на пенсию в 38,5 тысячи рублей. Примерно столько же хотят получать жители Ульяновска (38,6 тысячи), Астрахани (38,8 тысячи) и Пензы (39,9 тысячи).
Большинство участников опроса (98 процентов) заявили, что для достойной жизни на пенсии им нужно собственное жилье. Еще 97 процентов респондентов хотят получать на пенсии качественную медицинскую помощь, в том числе платную, а 96 процентов будущих пенсионеров хотели бы питаться не только дома, но и в кафе и ресторанах.
Около 96 процентов россиян считают, что у пенсионеров должна быть возможности для занятий спортом или хобби, денег должно хватать на покупку современной бытовой техники (95 процентов), походы в театры, на выставки и покупку книг (95 процентов), также должна быть возможность самостоятельно организовывать свою жизнь (90 процентов).
В опросе НПФ Сбербанка приняли участие россияне в возрасте 45–60 лет.
Как писал «Рамблер», с 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 6 044,48 рубля.
В 2021-2024 годах индексация будет выше уровня ожидаемой инфляции: с 1 января 2021 года пенсии подняли на 6,3 процента, в начале 2022-го их планируют увеличить на 5,9 процента, с 1 января 2023 года — на 5,6 процента, а с 1 января 2024-го — на 5,5 процента.
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Комментарии
Личный счет , Сбербанк России , НПФ Сбербанка , газета "Известия"
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