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Россиянам станет труднее выйти на досрочную пенсию 

Лера Букина 46 минут назад
В России будет сокращено число профессий, представители которых имеют право на ранний выход на пенсию. Об этом изданию «Ура.ру» заявила депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
Как сообщалось ранее, медики, работающие с инфицированными коронавирусом, смогут выйти на пенсию раньше положенного срока. По словам зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко, это право они получат, поскольку сегодня один месяц работы с больными COVID-19 приравнивается к трем месяцам обычной работы.

«Сегодня тенденция в первую очередь направлена на то, чтобы снижать количество таких работников, таких опасных профессий, а не увеличивать», — отметила Бессараб.

Она подчеркнула, что в настоящее время улучшаются условия труда, а уровень опасности сокращается в том числе за счет новых технологий и робототехники.
Борющиеся с коронавирусом медики смогут выйти на пенсию досрочно
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, кто может претендовать на досрочную пенсию в 2021 году. Так, повышение пенсионного возраста не коснулось, в частности, работников горячих цехов и железнодорожной отрасли, членов плавательного состава и некоторых других категорий граждан.
Комментарии
Личный счет , Видео , Светлана Бессараб , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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