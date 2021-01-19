В России будет сокращено число профессий, представители которых имеют право на ранний выход на пенсию. Об этом изданию «Ура.ру» заявила депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
Как сообщалось ранее, медики, работающие с инфицированными коронавирусом, смогут выйти на пенсию раньше положенного срока. По словам зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко, это право они получат, поскольку сегодня один месяц работы с больными COVID-19 приравнивается к трем месяцам обычной работы.
«Сегодня тенденция в первую очередь направлена на то, чтобы снижать количество таких работников, таких опасных профессий, а не увеличивать», — отметила Бессараб.
Она подчеркнула, что в настоящее время улучшаются условия труда, а уровень опасности сокращается в том числе за счет новых технологий и робототехники.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, кто может претендовать на досрочную пенсию в 2021 году. Так, повышение пенсионного возраста не коснулось, в частности, работников горячих цехов и железнодорожной отрасли, членов плавательного состава и некоторых других категорий граждан.